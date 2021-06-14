«Она думала, что Кристиан умер». П. Шмейхель рассказал о разговоре сына с женой Эриксена

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель рассказал о разговоре сына Каспера с Сабриной Квист Йенсен, женой датского полузащитника Кристиана Эриксена.



«Все видели реакцию моего сына Каспера, подбежавшего к жене Кристиана. Он подошёл к ней, чтобы сказать, что Кристиан дышит. Она действительно думала, что он умер. Каспер вернулся, чтобы быть уверенным на сто процентов, что не сказал ничего неуместного», — приводит слова Шмейхеля Metro.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.