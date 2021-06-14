Пьер-Эмиль Хёйбьерг — об инциденте с Эриксеном: это было страшно

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг рассказал о настрое команды на матч второго тура чемпионата Европы с Бельгией в свете инцидента с Кристианом Эриксеном.

«Мы будем играть за Кристиана и всех, кто нас поддерживал. Мы получили так много поддержки. Не знаю, как отблагодарить. Кристиан сказал нам, что мы должны двигаться вперёд и думать о следующем матче. Он высказался не так буквально, а по-своему. С Кристианом всё хорошо, он поддержал нас.

В том моменте я повернулся и увидел, что Мехле готовится ввести мяч из-за боковой. Я посмотрел на Кристиана, увидел его глаза. Затем Симон Кьер резко подбежал, стал махать руками. Эриксену начали оказывать первую помощь, я понимал, что ситуация тяжёлая. Это было страшно.

Но в любом случае в четверг нас ждёт следующий матч. Нам нужно смотреть вперёд ради Кристиана, ради команды и Дании», — цитирует Хёйбьерга Ekstra Bladet.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.

17 июня датчане сыграют с командой Бельгии.