Пьер-Эмиль Хёйбьерг — об инциденте с Эриксеном: это было страшно

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг рассказал о настрое команды на матч второго тура чемпионата Европы с Бельгией в свете инцидента с Кристианом Эриксеном.
«Мы будем играть за Кристиана и всех, кто нас поддерживал. Мы получили так много поддержки. Не знаю, как отблагодарить. Кристиан сказал нам, что мы должны двигаться вперёд и думать о следующем матче. Он высказался не так буквально, а по-своему. С Кристианом всё хорошо, он поддержал нас.
В том моменте я повернулся и увидел, что Мехле готовится ввести мяч из-за боковой. Я посмотрел на Кристиана, увидел его глаза. Затем Симон Кьер резко подбежал, стал махать руками. Эриксену начали оказывать первую помощь, я понимал, что ситуация тяжёлая. Это было страшно.
Но в любом случае в четверг нас ждёт следующий матч. Нам нужно смотреть вперёд ради Кристиана, ради команды и Дании», — цитирует Хёйбьерга Ekstra Bladet.
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.
17 июня датчане сыграют с командой Бельгии.
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