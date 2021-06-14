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Руй Витория объяснил резонансное фото со скриншотом из матча сборной России

Руй Витория объяснил резонансное фото со скриншотом из матча сборной России
Салават Муртазин
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил пост в «Инстаграме», ставший резонансным. На фото специалист смотрел на скриншот из товарищеского матча сборных России и Болгарии.

«Ситуация такая, что я смотрю игры через специальную платформу: скачиваю, затем просматриваю. На тот момент, когда меня попросили сделать кадр, я как раз смотрел игру сборной России — следил за спартаковцами в сборной. Так и получилось.

Почему удалил? Не очень люблю темы, которые не связаны с футболом. Повторюсь, смотрел игру и она была на паузе. Удалил, потому что появились другие темы — ничего особенного», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, «Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы португальского специалиста был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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