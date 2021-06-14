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К. Шмейхель: сборную Дании поставили в положение, в котором мы не должны были находиться

К. Шмейхель: сборную Дании поставили в положение, в котором мы не должны были находиться
Диана Валавичюте
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Вратарь «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель выразил мнение, что матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (0:1) не должен был быть доигран из-за инцидента, произошедшего с датским хавбеком Кристианом Эриксеном.

«Нас поставили в положение, в котором мы, на мой взгляд, не должны были находиться. У нас было два варианта: продолжить встречу или доиграть матч на следующий день. Вероятно, было необходимо, чтобы кто-то из руководства сказал, что сейчас не время для принятия решения и нам следует подождать до воскресенья, чтобы всё обдумать.

Когда игрок на поле получает травму головы, окончательное решение о его дальнейшем участии в матче принимает врач. Вероятно, здесь тоже следовало сделать нечто подобное. Надеюсь, в будущем никто не столкнётся с таким выбором в подобной ситуации», — приводит слова Шмейхеля BT.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

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