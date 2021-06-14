Руй Витория: не буду молчать, если увижу несправедливое судейство

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о судействе в российском футболе.



«С самого начала тренерской карьеры выступал за интересы футбола. В футболе, как и любом другом виде спорта, есть определённое место несправедливости. Хотим создать команду, с которой будут считаться. Хотим быть сложным клубом, с которым будет интересно играть и интересно судить.



Хочу видеть хорошее судейство, но если увижу несправедливость на поле — молчать не буду. Такой уж я человек», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, «Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы португальского специалиста был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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