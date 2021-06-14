Тренер «Спартака» Витория пожелал сборной России удачи на Евро-2020

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о сборных и пожелал российской национальной команде удачи на чемпионате Европы — 2020.



«Уважаю труд всех, кто работает в национальных командах. Сборная — это совсем другой уровень, там выступают представители страны. Могу лишь пожелать удачи нашим спартаковцам и всей сборной России на Евро», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии. Команду Станислава Черчесова ждут встречи с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.