Руй Витория назвал единственное условие, необходимое ему для хорошей работы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о важности отношений с руководителями клуба.



«Для меня есть только один способ хорошей работы — полное взаимопонимание с руководителями. Нам всем нужно работать в определённом направлении, должен быть диалог. Решения, которые мы принимаем здесь, должны соответствовать интересам не Руя Витории, а «Спартака». Если будем работать таким образом — это обеспечит нам успех», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, «Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы португальского специалиста был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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