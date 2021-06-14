«Спартак» в ноль не выйдет». Салихова раскрыла детали покупки Урунова

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об условиях покупки полузащитника Остона Урунова из «Уфы».

«По Урунову «Спартак» в ноль не выйдет. Подъёмный несогласованный ни с кем бонус был € 321 тыс. плюс з/п. Основная часть з/п была выплачена в первые 4 месяца. В аренде «Уфа» заплатила оставшиеся 10 или 15% по контракту. Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос — для какого клуба», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов настаивал на приобретении футболиста.



В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 19 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.