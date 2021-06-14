Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» в ноль не выйдет». Салихова раскрыла детали покупки Урунова

«Спартак» в ноль не выйдет». Салихова раскрыла детали покупки Урунова
Алексей Ласнов
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об условиях покупки полузащитника Остона Урунова из «Уфы».

«По Урунову «Спартак» в ноль не выйдет. Подъёмный несогласованный ни с кем бонус был € 321 тыс. плюс з/п. Основная часть з/п была выплачена в первые 4 месяца. В аренде «Уфа» заплатила оставшиеся 10 или 15% по контракту. Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос — для какого клуба», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов настаивал на приобретении футболиста.

В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 19 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.

Новость по теме
Газизов: Урунов возвращается в «Спартак»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021