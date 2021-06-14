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Патрик Шик забил в ворота Шотландии с центра поля

Патрик Шик забил в ворота Шотландии с центра поля
Алексей Ласнов
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Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил второй гол в ворота сборной Шотландии с центра поля.

На 52-й минуте чехи после перехвата провели быструю атаку, Шик увидел, что Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот, и зарядил с центра поля — мяч влетел под перекладину.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогают ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.

Напомним, в группе D, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне, 13 июня. Победу одержали англичане — 1:0.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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