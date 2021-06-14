Армянские журналисты не аккредитованы на Евро-2020. Предположительно, по инициативе Баку

Ряд журналистов из Армении получили отказ в аккредитации на чемпионат Европы по футболу — 2020, информирует Sport.news.am.

Первоначально УЕФА аккредитовал армянских журналистов, но через несколько дней после старта Евро аннулировал аккредитации «по решению одной из стран-организаторов турнира». Предполагается, что отказ в аккредитации журналистов из Армении произошёл по инициативе Азербайджана.

Отмечается, что Федерация футбола Армении сейчас работает над решением вопроса по поводу недопуска на чемпионат Европы своих журналистов.

Ранее с проблемами аккредитации со стороны Баку столкнулись журналист Нобель Арустамян и комментатор Константин Генич. А вот их коллегу Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан на матч, который он должен был комментировать.