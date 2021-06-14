Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик открыл счёт. Владимир Цоуфал забежал по правому флангу, дошёл до лицевой и навесил в штрафную — Шик высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот. Второй гол в ворота сборной Шотландии Шик забил с центра поля. На 52-й минуте чехи после перехвата провели быструю атаку, Шик увидел, что Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот, и зарядил с центра поля — мяч влетел под перекладину.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе сборной Чехии и провёл на поле 67 минут.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогали ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.



Напомним, в группе D, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне, 13 июня. Победу одержали англичане — 1:0.