«Спартак» получил предложение по Урунову от «Уфы» и склоняется к продаже

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о предложении «Уфы» по покупке полузащитника Остона Урунова.



«Мы получили сегодня оффер на выкуп Урунова от «Уфы». Склоняемся к продаже, но примем решение после праздников. Сработаем в ноль, мы не считаем зарплату игрока. Аренда у нас была бесплатная, по ней мы получили определённые деньги. В ближайшие два-три дня примем решение», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов настаивал на приобретении футболиста.



В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 19 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.