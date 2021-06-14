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Руй Витория официально представлен как главный тренер «Спартака». Фото с презентации

Руй Витория официально представлен как главный тренер «Спартака». Фото с презентации
Алёна Сахарова
Руй Витория — главный тренер «Спартака»
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14 июня в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялась презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории. Португальский специалист пришёл на замену Доменико Тедеско, который принял решение покинуть клуб.

Руй Витория поделился мнением о важности отношений с руководителями клуба.

«Для меня есть только один способ хорошей работы — полное взаимопонимание с руководителями. Нам всем нужно работать в определённом направлении, должен быть диалог. Решения, которые мы принимаем здесь, должны соответствовать интересам не Руя Витории, а «Спартака». Если будем работать таким образом, это обеспечит нам успех», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Лучшие кадры с презентации — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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