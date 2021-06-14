В «Спартаке» заявили, что не хотят продавать Ларссона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в клубе не хотят продавать шведского форварда Джордана Ларссона.

«У нас нет в планах продажи Ларссона. Чтобы удержать — придётся поработать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о будущем нападающего Педро Роши.

«Педро Роша должен приехать на сбор и начать с первой командой. Мы понимаем, что он является лишним легионером в данной ситуации. Официально пока по нему никто не обращался», — сказал Попов.