В «Спартаке» заявили, что не хотят продавать Ларссона
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в клубе не хотят продавать шведского форварда Джордана Ларссона.
«У нас нет в планах продажи Ларссона. Чтобы удержать — придётся поработать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о будущем нападающего Педро Роши.
«Педро Роша должен приехать на сбор и начать с первой командой. Мы понимаем, что он является лишним легионером в данной ситуации. Официально пока по нему никто не обращался», — сказал Попов.
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