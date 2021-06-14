«Спартак» готов продать Крала, но официальных предложений нет

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал возможный трансфер чешского полузащитника Алекса Крала.

«Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всё зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет — посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать. Никаких контактов у нас с «Вест Хэмом» не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм» предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.