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«Спартак» готов продать Крала, но официальных предложений нет

«Спартак» готов продать Крала, но официальных предложений нет
Салават Муртазин
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал возможный трансфер чешского полузащитника Алекса Крала.

«Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всё зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет — посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать. Никаких контактов у нас с «Вест Хэмом» не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм» предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

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