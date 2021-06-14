Попов: трансферы «Спартака» зависят от продаж

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов и управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказали о возможных трансферах клуба в летнее межсезонье.

«Спортивный департамент сейчас проводит подбор игроков на позиции опорного полузащитника и правого защитника. Мы сейчас не принимаем решения, пока Руй не познакомится с игроками. Он должен определить усиление. Надеемся, что наши мнения сойдутся. У нас есть время на согласование шорт-листа с ним. Но, как сказал Дмитрий Львович: чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Трансферы, скорее всего, будут, но всё зависит от продаж. Сами понимаете, что восемь мест для иностранцев заняты на данный момент. В ведомости их даже больше. Тиль ушёл в «Фейеноорд», Роша ещё есть. Поэтому, повторюсь, всё зависит от продаж.

Некоторые позиции и фамилии мы обсуждали с Виторией, но пока он воочию не познакомится с игроками, никаких решений не будет приниматься.

Что касается Жиго и Джикии, у нас ещё Кутепов и Бакаев заканчиваются через год. По истечении чемпионата Европы и начала совместной работы будем решать», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.