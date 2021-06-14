Попов: Пиняев ещё не дорос до «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался на тему селекции красно-белых по молодым российским игроками.

«Селекция по молодым российским игрокам ведётся. Сейчас есть переговоры по двум игрокам. По Пиняеву и Соколову знают все. Хорошие игроки. Но мы сконцентрированы на других кандидатурах. Пиняев и Соколов переросли «Спартак-2», особенно первый. А до «Спартака» ещё не доросли. Поэтому ими мы не интересовались. Дайте нам сделать выбор, а потом через пару лет будете критиковать или говорить, что мы всё сделали правильно», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.



16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.