Бузова обратилась к сборной России с мотивационной речью

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к сборной России по футболу с мотивационной речью после поражения национальной команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Хотела бы обратиться к футболистам. Есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас. Я так люблю Россию, спорт, футбол. Ребята, я вас люблю, вас любит страна, мы за вас болеем. Просто не бойтесь. Как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперёд, идите в атаку! Ребята, соберитесь! Просто соберитесь. Мы болеем за вас.

Первый матч — ужас. Я в этот вечер была на сцене МХАТа. Черчесов — мой фанат. Видимо, из-за того, что я была на сцене, а не на поле, ребята немного растерялись. Ребята, камон! Давайте включайтесь. Мало, Головин! Включайте хорошую музыку, включайтесь в игру, включайте мозг, потому что футбол — это командная игра. Театр — это тоже командная игра. Не будет хорошего спектакля, если я одна буду играть. Хотя знаю, что могу выйти на поле, и если выйду, то забью гол», — сказала Бузова в эфире «Матч ТВ».