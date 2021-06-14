Бузова обратилась к болельщикам, критикующим сборную России

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова призвала болельщиков не критиковать сборную России после поражения в стартовом матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Я была женой футболиста пять лет. Я знаю, какой это труд. Я знаю, что ребята приходят домой с мозолями. Знаю, через что нашим парням приходится проходить, выходя на поле. Это каторжный труд. Все эти хейтеры, которые ополчились на меня и ребят… Проиграли 0:3 — и сразу: «Давайте обосрём!» Впереди ещё матчи с Финляндией и Данией.
Я самая популярная девушка страны. Я читаю комментарии. Я бы хотела сейчас обратиться к нашим болельщикам и к нашей стране. Это очень сложная профессия. Парни выходят на поле, и вы видели, как один из игроков другой команды чуть не умер. Каждый раз наши парни идут на жизнь и на смерть. Любой удар в голову, любой подкат, любой стык — это голеностоп, ахилл, кресты, финал. Я призываю! Просто любите нашу страну и болейте за Россию.
Мы все ошибаемся. Вчера я просто не пришла в раздевалку к ребятам, а так бы их настроила. Но я знаю, как это важно. Ребята, Россия, любите нашу страну и наш футбол», — сказала Бузова в эфире «Матч ТВ».
- 14 июня 2021
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