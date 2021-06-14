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Попов: футбольное гражданство Жиго может получить только через два года

Попов: футбольное гражданство Жиго может получить только через два года
Салават Муртазин
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов и управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказали о ряде кадровых вопросов, которые предстоит решить московскому клубу.

«У нас не только у Джикии и Жиго контракты заканчиваются. У нас и Бакаев, и Кутепов заканчивают через год текущие соглашения. После окончания Евро будем садиться и решать. Важный нюанс, что футбольное гражданство Жиго может получить только через два года», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«По каждому игроку у нас составлен трансферный план. Он предметный и очень долго обсуждался. Он утверждён. Мы по нему двигаемся. На продление там стоят и Джикия, и Жиго. Вопрос переговоров будет после Евро. Надо разговаривать и с агентом Джикии, и с ним. Предварительные позитивные контакты были. Не думаю, что возникнут проблемы. На какие деньги договоримся — вопрос второй.

По Жиго получили от его стороны предложение, отправили своё встречное. Ждём Самуэля, чтобы разговаривать с ним. Вопрос натурализации Жиго стоит давно, обсуждали его ещё три-четыре месяца назад. Надо понять чёткую позицию игрока. Если он продлевается и хочет, то будем работать над вопросом. Пока мы это прорабатываем», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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