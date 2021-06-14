Губерниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» вступил в словесную перепалку с российской певицей Ольгой Бузовой и, судя по всему, вышел из неё победителем, доведя «соперницу» до слёз.

Губерниев: Вопрос к вам как к футбольной болельщице. Вам какая футбольная школа ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы и доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?



Бузова: Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд надо показать вашу образованность. То, что вы знаете эти фамилии, — это круто. Я за Россию, за спортсменов, за футбол. Да, Дмитрий Губерниев, вчера было не очень. У нас есть два варианта. Первый — обосрать, как вы умеете делать…



Губерниев: Я задал вам вопрос. Многие спорят.



Бузова: А дайте мне ответить! Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали мне вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Как этот человек работает на телевидении? Я как профессиональная ведущая такого бы в жизни себе не позволила.



Губерниев: Что вам ближе? Ответьте на вопрос! Это вопрос, который касается футбола.



Бузова: Ведущий задаёт вопрос и не даёт ответить.



Губерниев: Просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Всё очень просто. И я спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?



Бузова: Как не стыдно!



Губерниев: Спасибо, Ольга. Нет, не перестали.



Бузова: Я знала, что так это закончится. Так нельзя! Мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя. Я сейчас лечусь. Ты!.. Я перенесла сложнейшую операцию. Я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду.

Губерниев: Оля, это фраза, которую сказал Карлсон Фрёкен Бок.



Бузова: Мне неинтересно слушать.



Губерниев: В книжке «Малыш и Карлсон». Это моя настольная литература до сих пор.



Бузова: Мне абсолютно не интересно, какая у вас настольная литература. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно! Вы не мужчина! Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе.



Губерниев: Я вам задал вопрос, вы на него не ответили.



Бузова: Вы меня оскорбляете пять лет! В комментариях, как мальчишка. Писака. Приди ко мне, скажи это в лицо.



Губерниев: А мы сейчас «в лицо».



Бузова: Нет, я даже не могу к вам подойти. Пять лет!



Губерниев: Приходите. Вы всегда желанная гостья. Вы не ответили ни на один вопрос. А сейчас чего-то хотите. Я тоже поддерживаю российскую сборную. Задал вам несколько вопросов, потом была цитата блистательной Астрид Линдгрен.



Бузова: У вас хорошо работает ухо. И редакторы вам накидывают хорошие фразы.

Губерниев: Сейчас все редакторы накидывают.

Бузова: Конечно-конечно. Дмитрий Губерниев! Я не хочу выяснять отношения с мужчиной, который старше меня в два раза.



Губерниев: Ответьте хоть на один вопрос, Оля. Вы за Россию Черчесова или Россию Эфроса, Завадского?



Бузова: Я за Россию. За Россию смелую, которая ничего не боится. Я за спорт и за наших футболистов, которые расслабились. Не хватило скорости. Мы с детства за «Зенит» болеем, я за спорт. Я считаю, что нашим ребятам просто надо поверить в себя. Когда какие-то люди появляются и свои камни бросают, не верят, тогда можно сломаться…



Губерниев: Спасибо большое. Москва продолжает эфир. (в этот момент его отключили)



Бузова: Да-да. Неинтересно меня слушать. А я продолжу!