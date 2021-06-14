Губерниев — о доведённой им до слёз Бузовой: даме — снисхождение и маленькая наша любовь
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перепалке с российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ». Ранее спортивный журналист довёл Бузову до слёз.
«Поддержим Ольгу Бузову! Мы действительно понимаем те эмоции страстно влюблённого в российский футбол и в Россию человека. Они имеют место быть, в том числе и в прямом эфире. Поэтому, конечно, даме — снисхождение и маленькая наша любовь», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в разгар словесного конфликта с Бузовой прямую линию Губерниева отключили из передачи, но позже, по её окончании, Дмитрия опять выпустили в эфир.
Ольга Бузова в ходе этой же передачи успела выступить с мотивационной речью для сборной России на Евро-2020.
Новость по темеГуберниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире
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