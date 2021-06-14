Губерниев извинился перед Бузовой после скандального телеэфира

Комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед певицей и телеведущей Ольгой Бузовой после скандала в телеэфире. Бузова начала плакать, когда Губерниев несколько раз задал ей одинаковые вопросы и попытался добиться ответов.
«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
- 14 июня 2021
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