«Это вторая жёлтая». Салихова — о ролике, который репостнул Витория

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, недавно покинувшая совет директоров красно-белых, отреагировала на новую публикацию в «Инстаграме» главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Португальский специалист репостнул видеоролик, сделанный в формате презентации, визитной карточки. Под эпичную музыку на нём сменяется кадр за кадром. На одном из кадров запечатлена фанатская трибуна трнавского «Спартака», которую, по всей видимости, авторы ролика перепутали с трибуной московского «Спартака». Однако Витория не заметил этот недочёт, разместив ролик в своём профиле.

«Это вторая жёлтая. P. S. Только я пела хвалебные оды нашей медиа», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Ранее Зарема Салихова уже прокомментировала проколы медиаотдела «Спартака».

Напомним, недавно новоиспечённый главный тренер «Спартака» Руй Витория выложил в соцсетях пост, в котором показал, как готовится к работе в московском клубе. К посту португальский специалист добавил фотографии, на которых с умным видом рассматривает скриншот товарищеского матча сборных России и Болгарии (1:0) на ноутбуке, выдавая это за трансляцию матча.