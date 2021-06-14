Испания — Швеция: стартовые составы сборных на матч Евро-2020

Сегодня, 14 июня, состоится матч сборных Испании и Швеции. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания: Симон, Альба, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Педри, Родри, Коке, Ольмо, Мората, Торрес.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльссон, Аугустинсон, Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Берг.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе E, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Польши и Словакии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.