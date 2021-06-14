Тренер сборной Словакии: во втором тайме немножко заснули, но хорошо, что вернулись в игру

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал результат матча со сборной Польши (2:1).
«Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас. Мы — очень маленькая страна. Очень круто, что мы смогли обыграть такого сложного соперника. Ожидали, что будет сложно. В первом тайме играли хорошо. Готовились, сумели нейтрализовать Левандовского, забили гол. Во втором тайме немножко заснули, Польша воспользовалась этим. Но хорошо, что вернулись в игру, победили. В конце мы оказались под давлением, у Польши были моменты. Хорошо, что мы с этим справились.
Тактика и дисциплина — важные вещи. Но не моё дело комментировать работу судей. Многие из наших игроков устали, нам пришлось делать замены. Но с точки зрения тактики мы выглядели хорошо», — передаёт слова Тарковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июня 2021
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