Тренер сборной Словакии: главное — показать, что мы можем играть в высококлассный футбол

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович после победы в матче с польской командой (2:1) высказался о целях команды.

«Мы были готовы к атаке сборной Польши. Шкриньяр не опекал Левандовского персонально, но все вместе мы сумели его нейтрализовать. Очень хорошо, что смогли организовать нашу команду так, что Польша мало что смогла сделать.



Каждая команда на Евро долго и упорно работала, чтобы сюда попасть. Каждая сборная хочет выйти из группы. У нас такая же цель — выйти дальше. После сегодняшнего матча от нас будут ожидать и большего. Но для нас главное — показать, на что мы способны. Что наши игроки могут играть в высококлассный футбол. У нас были амбиции и стремления. Теперь готовимся к Швеции и Испании.



Пожар в гостинице? Неидеально, что у нас была пожарная сигнализация в отеле. Это немного на нас повлияло, но несильно. Наши игроки профессионалы. Эта ситуация только доказывает, что на нашу игру такое не может повлиять», — передаёт слова Тарковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.