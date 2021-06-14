Тренер сборной Польши: мы не можем проигрывать вот так

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал результат матча со Словакией (1:2).

«Разочарован нашими игрой и поражением. Периодически мы оставляли Левандовского совсем одного. Особенно в первом тайме. Ему надо лучше играть с остальными игроками. Нам нужно, чтобы футболисты лучше взаимодействовали друг с другом. Все должны быть ближе к Роберту. И дело не только в нападающих. Должен быть кто-то рядом с ним.

Во втором тайме мы начали неплохо, но наша линия защиты была слишком низко, нам нужно лучше контролировать контратаки. После пропущенного гола, который был забит нам с первого же момента, было тяжело. Мы потеряли Крыховяка. В первом тайме мы не смогли воспользоваться сильными сторонами некоторых наших игроков. С дриблингом было всё неплохо, а последний пас подводил. Нам надо быть точнее. Мы можем играть лучше.

Некоторые из наших основных игроков не смогли внести свою лепту, Крыховяк получил красную, упустили Шкриньяра на угловом. Мне нужно понять, почему это случилось. Нужно сфокусироваться на этом. Не только фанаты разочарованы, я тоже. Мы не можем проигрывать вот так», — передаёт слова Соузы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.