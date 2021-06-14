Полузащитник «Локомотива» Крыховяк может вернуться в «Севилью»
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Испании. Вариант подписания 31-летнего поляка рассматривает «Севилья», за которую игрок выступал в период с 2014 по 2016 год, информирует Fichajes.net.
Согласно сведениям источника, «Севилья» рассматривает Крыховяка в качестве замены для серба Неманьи Гуделя, который может покинуть команду в летнее межсезонье. Сумма сделки оценивается в € 7 млн.
Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до 2022 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл за «Локо» 26 матчей, забив девять голов и сделав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает польского хавбека в € 15 млн.
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