Полузащитник «Локомотива» Крыховяк может вернуться в «Севилью»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Испании. Вариант подписания 31-летнего поляка рассматривает «Севилья», за которую игрок выступал в период с 2014 по 2016 год, информирует Fichajes.net.

Согласно сведениям источника, «Севилья» рассматривает Крыховяка в качестве замены для серба Неманьи Гуделя, который может покинуть команду в летнее межсезонье. Сумма сделки оценивается в € 7 млн.

Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до 2022 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл за «Локо» 26 матчей, забив девять голов и сделав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает польского хавбека в € 15 млн.