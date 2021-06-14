Тренер сборной Польши высказался об удалении Крыховяка

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал удаление полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче со Словакией (1:2).

«Мы приняли верные решения перед матчем. Мы не ошиблись. Всякое случается. Нужно, чтобы игроки понимали ситуацию лучше. Если указывать игрокам на ошибки, то мы можем стать намного сильнее. В таком случае сможем больше создавать моментов на контратаках.

Что касается Крыховяка, то он очень опытный игрок. В тот момент мы были сильнее соперника. Гжегож правильно располагался, добавлял агрессивности нашей защите. Не было никакой причины его менять», — передаёт слова Соузы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Словакии переиграла сборную Польши. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1.