СМИ сообщили о конфликте в сборной Украины. Забарный это опровергает

После матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Украина (3:2) СМИ сообщили о конфликте украинских футболистов в раздевалке. Стало известно, что Андрей Ярмоленко якобы предъявил претензии Марлосу, игрой которого был недоволен.
Позже защитник сборной Украины Илья Забарный опроверг эту информацию.
«Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Всё хорошо», — сказал Забарный в видео на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Напомним, 13 июня сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.
- 14 июня 2021
-
23:22
-
23:21
-
23:13
-
22:45
-
22:42
-
22:35
-
22:16
-
22:16
-
22:09
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:15
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:49
-
20:28
-
20:21
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:32
-
19:25
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:43
-
18:39
-
18:28
-
18:25
-
18:24