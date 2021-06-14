СМИ сообщили о конфликте в сборной Украины. Забарный это опровергает

После матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Украина (3:2) СМИ сообщили о конфликте украинских футболистов в раздевалке. Стало известно, что Андрей Ярмоленко якобы предъявил претензии Марлосу, игрой которого был недоволен.

Позже защитник сборной Украины Илья Забарный опроверг эту информацию.

«Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Всё хорошо», — сказал Забарный в видео на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, 13 июня сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.