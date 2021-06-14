Женская сборная России переиграла Финляндию

В товарищеском матче женская сборная России обыграла национальную команду Финляндии. Встреча проходила в Картахене (Испания) и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол забила Надежда Смирнова на 60-й минуте матча.



Следующий матч россиянки проведут 17 сентября. В квалификации к чемпионату мира Россия сыграет с Азербайджаном. Соперниками россиянок по группе также будут Босния и Герцоговина, Дания, Мальта и Черногория.

Отметим, что мужская сборная России встретится со сборной Финляндии 16 июня. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому помогут Кевин Блом и французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар. Резервный рефери — румын Иштван Ковач.



Напомним, сборная России в 1-м туре Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии (0:3). В свою очередь Финляндия одолела Данию (1:0).