Сборная Швеции отдала за первый тайм меньше пасов, чем некоторые игроки Испании

Сегодня, 14 июня, сборная Испании встречается с национальной командой Швеции. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме сборная Испании владела тотальным преимуществом, о чём свидетельствует статистика. Футболисты сборной Швеции за первую половину встречи суммарно отдали 58 передач. В составе Испании трое игроков записали на свой счёт больше пасов, чем вся команда соперника: Эмерик Лапорт (62), Пау Торрес (61), Жорди Альба (60). Статистические данные приводит Squawka Football.

Примечательно, что вратарь сборной Испании Унай Симон сделал больше передач (11), чем любой игрок сборной Швеции.

Напомним, в группе E, помимо шотландцев и чехов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.