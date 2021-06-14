Бузова сделала заявление после громкого скандала с Губерниевым

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова сделала заявление в социальных сетях после громкого скандала со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым.

Сегодня, 14 июня, в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова и Губерниев устроили словесную перепалку, в результате которой девушка была доведена до слёз.

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Мы много говорим, и, иногда, в этом есть смысл… Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок.



Я всё могу понять, пережить, простить, Но мужское хамство в прямом эфире – моё сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно! Пусть вашим миром правит любовь», — написала Бузова в своём «инстаграме».

Напомним, Губерниев извинился перед Бузовой после скандального телеэфира.