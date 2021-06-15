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«Зенит» о польской фанатке: впервые красно-белые цвета смотрятся хорошо на «Газпром Арене»

«Зенит» о польской фанатке: впервые красно-белые цвета смотрятся хорошо на «Газпром Арене»
Алексей Ласнов
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Пресс-служба «Зенита» в англоязычном «твиттере» клуба прокомментировала фото болельщицы сборной Польши на «Газпром Арене».

«Впервые красно-белые цвета смотрятся хорошо на «Газпром Арене», — говорится в подписи к фото.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Словакии переиграла сборную Польши. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте Роберт Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч отскочил от ближней штанги в голкипера польской команды Войцеха Щенсны и влетел в ворота. Мяч записали как автогол. Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти забил ответный гол, защитник Мацей Рыбусь отдал голевую передачу.

На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля в матче со сборной Словакии. Спустя несколько минут защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр забил второй гол. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в 15 от ворот и пробил низом в дальний угол, Щенсны не выручил.

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