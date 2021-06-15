Де Брёйне вернулся в общую группу сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне начал тренировки в общей группе сборной Бельгии, сообщает Daily Mail.
Футболист провёл первое занятие в общей группе команды на чемпионате Европы. Также к тренировкам вернулся полузащитник Аксель Витсель. Бельгийцы в «Твиттере» опубликовали видео, на котором Де Брёйне и Витсель проводят восстановительную тренировку.
Напомним, Де Брёйне получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Витсель и Де Брёйне не принимали участия во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией (3:0). 17 июня сборная Бельгии сыграет со сборной Дании.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Турнир начался 11 июня и закончится 11 июля. Матчи проходят в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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