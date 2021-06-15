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Результаты матчей 4-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Результаты матчей 4-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу
Максим Хрущ
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Завершился четвёртый игровой день чемпионата Европы по футболу. 14 июня было проведено три матча 1-го тура группового этапа континентального первенства.

В группе D сборная Чехии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершился со счётом 2:0.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
14 июня 2021, понедельник. 16:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Шик – 42'   0:2 Шик – 52'

Таким образом, Чехия сравнялась с Англией по количеству набранных очков (3) — сборные занимают первое и второе место соответственно. За ними в турнирной таблице квартета расположились Хорватия и Шотландия, в активе которых пока нет очков.

Также 14 июня состоялись два матча группы D. В одном из них сборная Словакии обыграла Польшу со счётом 2:1. Поляки сами создали себе немало проблем: в первом тайме забили автогол, а во втором остались в меньшинстве.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
14 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Щенсны – 18' (автогол)   1:1 Линетты – 46'   1:2 Шкриньяр – 69'
Удаления: Крыховяк – 62' / нет

В последнем матче игрового дня Испания не сумела вскрыть массированную оборону Швеции, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 0:0.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
14 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Швеция

Таким образом, в квартете С лидируют словаки, а активе которых три набранных очка. Испанцы и шведы набрали по одному очку и занимают второе и третье место в турнирной таблице квартета D. Замыкает таблицу группы национальная команда Польши с нулём очков.

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