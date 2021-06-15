Результаты матчей 4-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Завершился четвёртый игровой день чемпионата Европы по футболу. 14 июня было проведено три матча 1-го тура группового этапа континентального первенства.

В группе D сборная Чехии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершился со счётом 2:0.

Таким образом, Чехия сравнялась с Англией по количеству набранных очков (3) — сборные занимают первое и второе место соответственно. За ними в турнирной таблице квартета расположились Хорватия и Шотландия, в активе которых пока нет очков.

Также 14 июня состоялись два матча группы D. В одном из них сборная Словакии обыграла Польшу со счётом 2:1. Поляки сами создали себе немало проблем: в первом тайме забили автогол, а во втором остались в меньшинстве.

В последнем матче игрового дня Испания не сумела вскрыть массированную оборону Швеции, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 0:0.

Таким образом, в квартете С лидируют словаки, а активе которых три набранных очка. Испанцы и шведы набрали по одному очку и занимают второе и третье место в турнирной таблице квартета D. Замыкает таблицу группы национальная команда Польши с нулём очков.