Боята: моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился
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Защитник сборной Бельгии Анга Дедрик Боята высказался после матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой России (3:0).
«Причины моего присутствия в сборной? Я физически силён и уже провел хороший матч против России, Артёма Дзюбы. Узнал, что выйду в старте, на предматчевой встрече, как и все. К каждому матчу мы готовимся с чистого листа. Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился.
С момента прибытия Роберто Мартинес проявил ко мне доверие. Я приехал сюда не для того, чтобы что-то доказывать. Чемпионат мира был для меня важным моментом с отсутствием Компани и Вермалена. Я часто говорил всем, что Мартинес поверил в меня даже после травмы», — приводит слова Бояты WalFoot.
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