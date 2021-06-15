Исак: Швеция была не против сыграть вничью с Испанией, поэтому мы довольны результатом

21-летний нападающий сборной Швеции Александер Исак подвёл итоги первой встречи группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Испании (0:0).

«Мы хотели бы больше владеть мячом, больше создавать. Но вы должны понимать, против кого нам сегодня пришлось играть. Мы выглядели очень хорошо, боролись до последней минуты. Мы были не против сыграть вничью, поэтому очень довольны итоговым результатом», — цитирует Исака официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место — Испания и Швеция, замыкает квартет Польша.