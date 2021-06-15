Мама Шмейхеля: мы были в шоке, когда футболисты вернулись на поле. Бесчеловечные условия

Бенте Шмейхель, мама 34-летнего вратаря сборной Дании и английского «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, рассказала, как пережила эпизод с потерей сознания Кристиана Эриксена в матче чемпионата Европы – 2020 со сборной Финляндии (0:1).
«Когда произошёл этот эпизод, я сидела в ложе с другими родственниками футболистов. Мы все были шокированы. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем пришла хорошая новость о том, что он дышит. Мы все сидели и думали об одном и том же: что это мог быть наш ребёнок.
Я видела, как Каспер старался позаботиться о партнёрах в тот момент, я и не могла представить себе, что он поступит иначе, учитывая то, как он ведёт себя в повседневной жизни. Меня беспокоило, позаботится ли о нём кто-нибудь. Нет сомнений в том, что он также был чрезвычайно шокирован в тот момент
Конечно, мы были в шоке, когда футболисты вернулись на поле. Бесчеловечные условия, и этого никогда не должно было случиться», — цитирует Бенте BT.
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