Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси обошёл Батистуту и стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах

Месси обошёл Батистуту и стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах
Вячеслав Моренко
Комментарии

33-летний звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся забитым голом со штрафного в игре первого тура Кубка Америки – 2021 в матче с Чили (1:1), отметился важным статистическим достижением. Об этом сообщает журналист Stats Perform Саша Писани в «Твиттере».

Как отмечает источник, этот забитый мяч стал 39-м в карьере Месси в официальных матчах за сборную Аргентины, по этому показателю ему удалось обойти легендарного Габриэля Батистуту (38).

Всего на счету Месси 145 матчей в составе сборной Аргентины, в которых он забил 73 мяча. В то время как у Батистуты 45 голов в 49 встречах. Замыкает тройку бомбардиров с учётом всех матчей Серхио Агуэро – 41 гол в 97 играх.

В минувшем сезоне за «Барселону» Месси принял участие в 47 встречах, на его счету 38 голов и 14 результативных передач.

Новость по теме
Гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021