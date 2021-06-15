Месси обошёл Батистуту и стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах

33-летний звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся забитым голом со штрафного в игре первого тура Кубка Америки – 2021 в матче с Чили (1:1), отметился важным статистическим достижением. Об этом сообщает журналист Stats Perform Саша Писани в «Твиттере».
Как отмечает источник, этот забитый мяч стал 39-м в карьере Месси в официальных матчах за сборную Аргентины, по этому показателю ему удалось обойти легендарного Габриэля Батистуту (38).
Всего на счету Месси 145 матчей в составе сборной Аргентины, в которых он забил 73 мяча. В то время как у Батистуты 45 голов в 49 встречах. Замыкает тройку бомбардиров с учётом всех матчей Серхио Агуэро – 41 гол в 97 играх.
В минувшем сезоне за «Барселону» Месси принял участие в 47 встречах, на его счету 38 голов и 14 результативных передач.
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