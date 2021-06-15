В Копенгагене появилась стена Эриксена

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщает официальный Инстаграм-аккаунт Евро-2020 в Копенгагене.
По задумке каждый желающий сможет прийти туда и оставить пожелание футболисту, который в настоящее время находится в больнице. Постепенно организаторы фотографируют приятные слова и отправляют семье Эриксена.
На 42-й минуте матча против сборной Финляндии Эриксен упал на газон во время передачи партнера. Врачи более 20 минут оказывали ему помощь на футбольном поле, а затем футболиста госпитализировали. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.
Свой второй матч на чемпионате Европы сборная Дании проведёт с командой Бельгии 17 июня, а затем сыграет с Россией 21 июня.
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