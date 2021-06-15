«Арсенал» интересуется Локателли и готов заплатить за игрока € 40 млн

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может покинуть команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хавбек интересен «Арсеналу». «Канониры» готовы заплатить за футболиста € 40 млн.

Ранее сообщалось, что Локателли близок к переходу в «Ювентус». Стороны находятся в тесном контакте. Агент игрока подтвердил, что Мануэль уже согласовал контракт с командой из Турина. «Сассуоло» планирует получить за Локателли € 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.

В минувшем розыгрыше Серии А хавбек забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи, получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата.

Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.