«Я не расист!». Арнаутович извинился за высказывания в адрес игроков Северной Македонии

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал обвинения в расовых высказываниях в адрес игроков Северной Македонии во время матча команд в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы.

«В эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хотел бы сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом», — написал футболист в «Инстаграме».

Арнаутовича, являющегося сербом по происхождению, обвинили в оскорблении игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Сербия не признает независимость своей бывшей провинции Косово, и между Сербией и Северной Македонией существует историческая напряженность.

В следующем туре сборная Австрии сыграет с командой Нидерландов, Северная Македония проведёт матч с украинцами.