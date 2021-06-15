«Я не расист!». Арнаутович извинился за высказывания в адрес игроков Северной Македонии

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал обвинения в расовых высказываниях в адрес игроков Северной Македонии во время матча команд в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы.
«В эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хотел бы сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом», — написал футболист в «Инстаграме».
Арнаутовича, являющегося сербом по происхождению, обвинили в оскорблении игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Сербия не признает независимость своей бывшей провинции Косово, и между Сербией и Северной Македонией существует историческая напряженность.
В следующем туре сборная Австрии сыграет с командой Нидерландов, Северная Македония проведёт матч с украинцами.
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