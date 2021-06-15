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Шведы отстояли ничью с испанцами, гол Месси не помог Аргентине выиграть. Главное к утру

Шведы отстояли ничью с испанцами, гол Месси не помог Аргентине выиграть. Главное к утру
Кирилл Горбачинский
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Испания сыграла вничью со шведами, Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика на групповом этапе Евро-2020, а гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Испания сыграла вничью со Швецией на групповом этапе Евро-2020.

2. Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика.

3. Гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки.

4. Словакия обыграла Польшу в Петербурге.

5. Руй Витория официально представлен как главный тренер «Спартака».

6. «Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.

7. Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне.

8. Клубы НБА хотят заполучить защитника ЦСКА.

9. Полузащитник «Локомотива» Крыховяк может вернуться в «Севилью».

10. Аскар Аскаров встретится с Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 33 в июле.

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