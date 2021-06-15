Шведы отстояли ничью с испанцами, гол Месси не помог Аргентине выиграть. Главное к утру

Испания сыграла вничью со шведами, Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика на групповом этапе Евро-2020, а гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Испания сыграла вничью со Швецией на групповом этапе Евро-2020.
2. Чехия обыграла Шотландию благодаря дублю Шика.
3. Гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки.
4. Словакия обыграла Польшу в Петербурге.
5. Руй Витория официально представлен как главный тренер «Спартака».
6. «Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.
7. Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне.
8. Клубы НБА хотят заполучить защитника ЦСКА.
9. Полузащитник «Локомотива» Крыховяк может вернуться в «Севилью».
10. Аскар Аскаров встретится с Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 33 в июле.
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