Александр Зинченко опубликовал пост после поражения Украины в матче с Нидерландами на Евро

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения национальной команды в матче первого тура чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).

«Делаем выводы и двигаемся дальше. Ждём следующей игры! Вместе к победе!» — написал Зинченко по-украински.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко

В ходе встречи подопечные Франка де Бура вели 2:0 благодаря голам Жоржиньо Вейналдума и Ваутера Вегорста. Украинцам усилиями Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука удалось сравнять счёт, но на 85-й минуте победу сборной Нидерландов принёс Дензел Дюмфрис.

В группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. 17 июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией.