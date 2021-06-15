Александр Зинченко опубликовал пост после поражения Украины в матче с Нидерландами на Евро

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения национальной команды в матче первого тура чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).
«Делаем выводы и двигаемся дальше. Ждём следующей игры! Вместе к победе!» — написал Зинченко по-украински.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко
В ходе встречи подопечные Франка де Бура вели 2:0 благодаря голам Жоржиньо Вейналдума и Ваутера Вегорста. Украинцам усилиями Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука удалось сравнять счёт, но на 85-й минуте победу сборной Нидерландов принёс Дензел Дюмфрис.
В группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. 17 июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией.
- 15 июня 2021
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
07:06
-
06:30
-
06:06
-
05:02
-
04:49
-
04:29
-
04:10
-
03:54
-
03:41
-
03:25
-
03:07
-
02:53
-
02:20
-
01:59
-
01:43
-
01:30
-
01:13
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:00