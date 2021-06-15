«Милан» готов предложить € 8 млн за полузащитника Адли, «Тулуза» хочет € 10-12 млн
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«Милан» готов предложить за полузащитника «Тулузы» Амина Адли € 8 млн. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
Однако, по информации источника, французский клуб просит за трансфер игрока от € 10 до 12 млн. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2022 года.
Адли защищает цвета «Тулузы» с начала карьеры. В завершившемся сезоне 21-летний французский вингер принял участие в 34 матчах Лиги 2, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Его команда пробилась в стыковые матчи, однако не сумела вернуться в Лигу 1.
«Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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