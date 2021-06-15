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Йоахим Лёв рассказал о состоянии Леона Горецки в преддверии матча с Францией на Евро-2020

Йоахим Лёв рассказал о состоянии Леона Горецки в преддверии матча с Францией на Евро-2020
Никита Сербаков
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о подготовке к первому матчу своих подопечных на чемпионате Европы-2020 со сборной Франции.

«Командный дух и атмосфера — фантастические. Всё очень хорошо. Все игроки голодны до побед, они действительно хотят добиться успеха. Это вселяет в меня уверенность и позволяет мне спокойно спать по ночам.

Однозначно выбыл только Хофманн, а вот Горецка тренировался с командой уже четыре или пять раз. В целом у нас хорошее впечатление о его состоянии. Мы не хотим рисковать, но я сказал Леону, что мы поговорим после заключительной тренировки. Он не выйдет с первых минут из-за большого перерыва, но мы примем решение, сможет ли он быть на скамейке запасных и, возможно, получить несколько минут в матче с Французами», — приводит слова Лёва официальный сайт УЕФА.

Видео тренировки сборной Германии перед стартовым матчем на Евро-2020

Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало встречи – в 22:00 мск, на территории России прямая трансляция состоится на «Первом канале».

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