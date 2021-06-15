Дешам: не буду отнекиваться от статуса фаворитов на Евро-2020. Но он ничего не гарантирует

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от предстоящего старта своих подопечных на чемпионате Европы-2020.



«Отнекиваться от статуса фаворитов, который мы разделяем с другими сборными, не собираюсь. Он же ничего не гарантирует. Для кого-то мы уже выиграли, ещё даже не выйдя на поле. А это далеко не так.



Для старта на турнире встреча с Германией — грандиозный матч. Это грандиозное событие как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках, поскольку именно там будет решаться судьба встречи», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира, а также серебряным призёром предыдущего чемпионата Европы. Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, и начнётся в 22:00 мск.