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Дешам: не буду отнекиваться от статуса фаворитов на Евро-2020. Но он ничего не гарантирует

Дешам: не буду отнекиваться от статуса фаворитов на Евро-2020. Но он ничего не гарантирует
Никита Сербаков
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от предстоящего старта своих подопечных на чемпионате Европы-2020.

«Отнекиваться от статуса фаворитов, который мы разделяем с другими сборными, не собираюсь. Он же ничего не гарантирует. Для кого-то мы уже выиграли, ещё даже не выйдя на поле. А это далеко не так.

Для старта на турнире встреча с Германией — грандиозный матч. Это грандиозное событие как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках, поскольку именно там будет решаться судьба встречи», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Расписание матче Евро-2020

Сборная Франции является действующим чемпионом мира, а также серебряным призёром предыдущего чемпионата Европы. Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, и начнётся в 22:00 мск.

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