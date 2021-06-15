Кристиан Эриксен опубликовал обращение к болельщикам

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам в социальных сетях.
«Привет всем! Большое спасибо за ваши милые и удивительные приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.
Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо.
Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», — написал Эриксен в своём «инстаграме».
Напомним, в конце первого тайма матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Позже оказалось, что Кристиан пережил остановку сердца.
- 15 июня 2021
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